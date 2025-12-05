Lo scorso venerdì, un ladro si è intrufolato all’interno della Partridge Jewellers di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella gioielleria l’uomo ha ingoiato un medaglione tempestato di diamanti a forma di uovo Fabergé. Stando a quanto rivelato dai media locali, il ladro, un cittadino neozelandese di 32 anni, avrebbe rubato (e ingoiato) un ciondolo a forma di uovo incastonato con 60 diamanti bianchi e 15 zaffiri blu che aprendosi rivela un polpo in miniatura in oro 18 carati.

“Operazione uovo”

Il gioiello, ispirato al film di James Bond “Octopussy – Operazione piovra”, era sul mercato a un prezzo di 33.585 dollari neozelandesi, pari a circa 16.500 euro. Il suo particolare e pericoloso furto, però, non è andato come previsto. Infatti, poco dopo aver ingoiato il gioiello, la polizia è intervenuta sul posto fermando il ladro direttamente all’interno del negozio. L’uomo è stato poi sottoposto a una visita medica.

La Maison Fabergé è una gioielleria di fama mondiale fondata in Russia più di due secoli fa, famosa per le sue uova realizzate con gemme e metalli preziosi. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, il ladro è stato preso in custodia ed è costantemente monitorato per via della natura medica attorno al suo insolito furto. Il gioiello, invece, pare non sia stato ancora recuperato. Il ladro dovrà comparire nuovamente in tribunale l’8 dicembre.