Un agente del Dipartimento di polizia di San Bruno, in California, ha fermato un’auto che ha effettuato un’inversione a U pericolosa nelle vicinanze di un semaforo. Il poliziotto, impegnato nei consueti controlli stradali, stava adempiendo perfettamente al proprio lavoro, ma qualcosa è andato storto. Una volta fermato il veicolo, un’auto bianca Waymo, l’agente non ha potuto emettere alcuna sanzione, dato che all’interno dell’auto, a guida autonoma, non c’era nessuno a cui fare la multa. Questa particolare vicenda ha fatto il giro del web dopo che la polizia di San Bruno ha pubblicato sui social le immagini dell’agente e dell’auto “pirata” in questione.

“Non abbiamo caselle per i robot”

“Dato che non c’era un conducente umano, non è stato possibile emettere una multa. I nostri libretti delle contravvenzioni non hanno la casella per robot”, si legge nel post pubblicato dalla polizia. Gli agenti hanno poi riferito di aver comunicato il problema all’azienda che produce questo tipo di auto: “Ci auguriamo che la riprogrammazione impedisca ulteriori manovre illegali”. L’azienda ha poi risposto tramite una nota: “Il sistema Waymo Driver è progettato per rispettare le regole della strada. Stiamo esaminando la situazione e ci impegniamo a migliorare la sicurezza stradale attraverso i nostri continui apprendimenti e la nostra esperienza”.

Per contrastare questo particolare fenomeno in crescita, ovvero quello relativo alle multe ai veicoli senza conducenti, Gavin Newsom, governatore della California, ha firmato una legge, che entrerà in vigore nel 2026, che consente agli agenti di polizia di emettere un avviso di non conformità se un’auto senza conducente viola il codice della strada.