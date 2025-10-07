A Telese Terme, in provincia di Benevento, un ragazzo è entrato senza alcuna autorizzazione in un liceo per girare un video. L’aspirante influencer ha ripreso in volto il personale e alcuni studenti, molti dei quali totalmente inconsapevoli che qualcuno li stava filmando. Nei giorni scorsi, il video incriminato, realizzato dal ragazzo all’interno della scuola superiore, è stato pubblicato sul suo profilo di TikTok. Il filmato ha subito attirato l’attenzione di docenti e genitori, che hanno segnalato la vicenda. Ora il ragazzo rischia grosso.

Un video che gli costerà caro

Subito dopo la segnalazione dei genitori, preoccupati per l’accaduto, il ragazzo è stato identificato e denunciato dai carabinieri del posto per interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio. Il giovane è stato poi deferito in stato di libertà e ora è in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Nel video lo si vede entrare negli ambienti scolastici durante l’orario di lezione, disturbando le attività e riprendendo alunni e insegnanti, naturalmente tutto senza autorizzazione. Stando a quanto dichiarato dagli inquirenti, il ragazzo avrebbe realizzato questo video al solo scopo di ottenere una certa visibilità sul web.

Con la sua iniziativa social, però, il ragazzo è andato incontro a una serie di violazioni alle normative vigenti in tema di tutela della privacy e del regolare svolgimento dell’attività scolastica. Il giovane tiktoker dovrà ora rispondere di interruzione di pubblico servizio per quanto riguarda l’attività scolastica, e di interferenze illecite nella vita privata, questo per aver ripreso senza consenso alunni e docenti. Cosa rischia? Per il primo reato il ragazzo rischia fino a un anno di reclusione. Per il secondo, invece, le cose potrebbero farsi un po’ più serie: in caso di condanna, infatti, rischia una reclusione da sei mesi a quattro anni, un tempo decisamente molto più lungo di quei tanto ambiti 15 minuti di celebrità.