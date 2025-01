Un uomo indiano di 32 anni, Mayur Tarapara, ha ammesso di essersi tagliato quattro dita della mano sinistra per non dover continuare a lavorare come informatico presso l’azienda di un parente.

La storia

Ma andiamo con ordine. All’inizio di questo mese, Mayur Tarapara si è presentato alla stazione di polizia della sua città natale di Surat, nel Gujarat, per denunciare un incidente. L’uomo ha raccontato che stava guidando la sua motocicletta quando, all’improvviso, è caduto svenuto sul ciglio della strada. Quando si è ripreso, circa dieci minuti dopo, il 32enne ha spiegato che si è ritrovato senza quattro dita della mano sinistra. Inizialmente, la polizia credeva che le dita dell’uomo fossero state rubate per rituali di magia nera, ma le indagini hanno poi portato a galla la verità.

Le indagini

Gli investigatori hanno iniziato a controllare i filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona in cui la vittima aveva dichiarato di essere svenuto, oltre a raccogliere le prime testimonianze, e subito si è capito che il racconto dell’uomo non combaciava con le prove.

Mayur – come si è visto dalla riprese – aveva parcheggiato la sua moto vicino a una tangenziale, per poi allontanarsi con noncuranza e tornare con la mano sinistra ferita. Inoltre, nessuno lo aveva visto svenuto sul ciglio della strada. Incalzato dalla polizia, l’uomo alla fine ha ammesso di essersi tagliato le dita da solo. “Tarapara ha confessato di aver comprato un coltello affilato da un negozio vicino a Char Rasta a Singapore”, ha detto un funzionario di polizia al giornale The Hindu . E ancora: “Quattro giorni dopo, domenica sera, si è recato ad Amroli Ring Road e ha parcheggiato lì la sua motocicletta. Verso le 22, si è tagliato le quattro dita con un coltello. Poi ha messo il coltello e le dita in una borsa e l’ha buttata via”.

L’uomo alla fine ha confessato di essersi tagliato le dita perché non voleva più lavorare nella società di diamanti del suo parente. Non voleva dirglielo, e così ha elaborato un piano, diciamo, alternativo.