Al Keelung Museum of Art di Taiwan era esposta un’opera d’arte contemporanea piuttosto singolare intitolata “Inverted Syntax-16”, creata da Chen Sung-chih. Come per quasi tutte le opere contemporanee, anche quella dell’artista di Taiwan si faceva carico dell’apparenza, talvolta raffigurata attraverso oggetti di uso comune, per simboleggiare qualcosa di più alto e metaforico. Nello specifico, l’artista esplora con le sue opere concetti di ricordo, cerimonia e cambiamento utilizzando specchi invecchiati, reti tessili e pannelli incompiuti per riflettere temi di instabilità, trasformazione e resilienza umana. “Inverted Syntax-16” non faceva eccezione: mediante l’installazione di uno specchio montato su una semplice tavola di legno, con una vistosa macchia al centro, l’artista ha voluto rappresentare la consapevolezza culturale della società borghese.

L’opera danneggiata

L’opera era esposta al museo da oltre quarant’anni, durante i quali aveva accumulato una quantità di polvere spaventosa. Eppure, quello sporco era parte integrante del significato artistico dell’opera e nessuno si era mai sognato di toccarla, almeno fino ad ora. Pochi giorni fa, infatti, un volontario, evidentemente all’oscuro del concetto alla base dell’opera, ha deciso di passarci sopra un po’ di carta igienica credendo di pulire uno specchio sporco.

L’opera è stata danneggiata e la pulizia accurata da parte del volontario ne ha irrimediabilmente alterato l’aspetto e il messaggio. Il clamoroso incidente è avvenuto sotto gli occhi increduli del personale del museo, che ha cercato in tutti i modi di fermare il volontario. Tutta la polvere, però, era stata ormai rimossa. Dopo l’errore, il vicedirettore del museo ha organizzato alcune riunioni per discutere riguardo a un possibile risarcimento per l’artista.