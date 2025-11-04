A Wuhu, in Cina, un uomo si è presentato alla stazione di polizia per lamentarsi del comportamento di sua moglie, a detta sua diventata “insopportabile” dopo aver partecipato a un incontro online con una cartomante. Come riferito dall’uomo, la moglie avrebbe speso circa 500 yuan (60 euro) per ascoltare l’opinione di una sconosciuta, la quale, praticando la cartomanzia, le ha riferito alcune scomode “verità” sul conto del marito. Concluso l’incontro, la donna si è precipitata a casa per affrontare l’uomo, accusandolo di tradimento e di frequentare diversi hotel della zona in compagnia di alcune prostitute. Sorpreso, e un poco stordito dalle pesanti accuse, l’uomo ha cercato di parlare a sua moglie spiegandole di essere stato sempre leale, negando dunque ogni cosa. Il marito, una volta scoperto che la moglie si era basata sulle “rivelazioni” di una cartomante, ha deciso di rivolgersi direttamente alla polizia.

“Vita coniugale insopportabile”

“Ha speso 500 yuan per consultare una cartomante professionista, che l’ha informata che suo marito aveva diverse relazioni. La cartomante ha poi chiesto il pagamento alla donna, che le ha creduto senza alcuna esitazione. Si è fidata ciecamente perché altre persone le avevano detto che la cartomante non sbagliava mai”, ha dichiarato un agente di polizia di Wuhu. La vita coniugale, stando alle parole del marito, era diventata un vero e proprio inferno, con la moglie che continuava a provocarlo e ad accusarlo di tradimento. Lei credeva più alle parole della cartomante che a quelle di suo marito, e questa situazione ha spinto l’uomo a chiedere aiuto perfino alla polizia, che avrebbe avuto il compito di mediare tra i due.

“Chiamava questa cartomante ogni giorno, dalla mattina presto. Le ho detto che non ce la facevo più. Una vita così è semplicemente insopportabile”, ha riferito l’uomo alla polizia locale, che alla fine ha esortato la donna a ragionare e a meditare seriamente sulla difficile situazione. A quanto pare, le parole degli agenti di polizia devono aver colpito nel segno: la tranquillità coniugale sembra essere tornata di moda nell’abitazione della coppia, con buona pace della cartomante.