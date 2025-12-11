All’aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a Madrid, una donna è stata sorpresa a trasportare oltre 2 kg di cocaina: li aveva nascosti all’interno di un falso ventre in silicone, simulando una gravidanza nel tentativo di eludere i controlli di sicurezza. Alla fine, però, il suo piano non è andato come previsto. Lo scorso 9 dicembre, infatti, la polizia ha reso noto il suo arresto.

Scoperta e arrestata

L’episodio, invece, risale al 26 novembre, quando gli agenti di sicurezza hanno notato una donna che si comportava in maniera sospetta. Durante un controllo di routine su un volo transatlantico, la passeggera si è rivolta agli agenti con risposte piuttosto incoerenti, alimentando non pochi sospetti.

A quel punto, gli agenti hanno provveduto a un controllo più approfondito, sottoponendo la donna a verifica. Senza pensarci troppo, la passeggera ha rimosso volontariamente la protesi di silicone di fronte agli agenti, rivelando 13 pacchetti contenenti cocaina pura. La passeggera è stata quindi arrestata per traffico di stupefacenti: il giudice ha disposto per lei la detenzione in carcere.