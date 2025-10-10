Di norma, quando si avvertono dolori alla schiena si ricorre agli antidolorifici o agli antinfiammatori, magari a una pomata e infine si consulta un medico. Una donna di 82 anni di Hangzhou, in Cina, ha invece deciso di optare per una soluzione alquanto “originale” e in definitiva disgustosa. La pensionata, infatti, aveva sentito dire che ingoiare rane vive poteva aiutare ad alleviare i dolori alla schiena. Così, seguendo questa assurda teoria, la donna ha chiesto ad alcuni parenti di catturarle alcune rane di medie dimensioni, senza però dire loro a cose le servissero. Con le rane a portata di mano, e di bocca, un bel giorno la pensionata ne ha ingoiate cinque e il giorno dopo altre tre. Dolori alla schiena magicamente spariti? No, ma in compenso ha iniziato ad accusare anche quelli lancinanti allo stomaco.

Ricoverata in ospedale

All’inizio la donna ha accusato solo un leggero fastidio allo stomaco, ma l’intensità del dolore è aumentata drasticamente nei giorni successivi. Solo quando il dolore si è fatto insopportabile, la pensionata ha deciso di confessare alla famiglia il suo oscuro segreto, ovvero quello di aver ingoiato otto rane vive al solo scopo di curare un mal di schiena. La donna è stata poi trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno eseguito alcuni esami. I dottori hanno subito scartato l’ipotesi di un tumore, scoprendo tuttavia la presenza di un numero fin troppo elevato di cellule ossifile nel corpo dell’anziana, indicatore di varie malattie come infezioni parassitarie e malattie del sangue.

“Dopo aver ingoiato rane vive l’apparato digerente della paziente è stato danneggiato, permettendo ai parassiti di entrare nel suo organismo. La paziente, inoltre, è stata infettata dallo Sparganum, un parassita comunemente presente nelle persone che mangiano o entrano in contatto con rane e serpenti vivi”, ha dichiarato il medico che ha curato la donna. Dopo due settimane in ospedale, la pensionata di 82 anni è stata dimessa e, a quanto pare, si è pienamente ripresa. Dopo questo caso, i medici dell’ospedale hanno voluto chiarire la questione sottolineando come questo tipo di “tendenze miracolose” siano molto più diffuse di quanto si creda: “Oltre a ingoiare rane, molte persone mangiano anche la bile di serpente o quella di pesce, oppure si ricoprono il corpo con la pelle di rana. La maggior parte di loro è anziana e raramente parla della propria salute con figli e parenti”.