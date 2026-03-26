Teheran ha da poco diffuso un video realizzato con l’intelligenza artificiale in cui vengono mostrate immagini provocatorie contro gli Stati Uniti attraverso richiami storici e simbolici: dall’oppressione dei nativi americani alle conseguenze del bombardamento atomico di Hiroshima, fino a scenari di guerra in Vietnam, Gaza e Yemen. Nel video di propaganda, intitolato “One Vengeance For All – Una vendetta per tutti”, viene anche mostrato un attacco missilistico alla Statua della Libertà. Il filmato shock, oltre a diversi riferimenti controversi, contiene anche un richiamo allo scandalo legato a Jeffrey Epstein.