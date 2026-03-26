Iran, nel video di propaganda generato con l’IA un missile colpisce la Statua della Libertà
Teheran ha da poco diffuso un video realizzato con l’intelligenza artificiale in cui vengono mostrate immagini provocatorie contro gli Stati Uniti attraverso richiami storici e simbolici: dall’oppressione dei nativi americani alle conseguenze del bombardamento atomico di Hiroshima, fino a scenari di guerra in Vietnam, Gaza e Yemen. Nel video di propaganda, intitolato “One Vengeance For All – Una vendetta per tutti”, viene anche mostrato un attacco missilistico alla Statua della Libertà. Il filmato shock, oltre a diversi riferimenti controversi, contiene anche un richiamo allo scandalo legato a Jeffrey Epstein.