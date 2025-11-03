L’opera di Pablo Picasso “Natura morta con chitarra”, dal valore stimato di 600mila euro, risultava scomparsa da 20 giorni. Del quadro, infatti, si erano perse le tracce nel tragitto tra Madrid e Granada, dove avrebbe dovuto essere esposto in una mostra organizzata dalla Fondazione CajaGranada. Ora il mistero, di cui si è parlato molto nelle ultime settimane, ha avuto una svolta decisiva, imprevista e piuttosto comica: lo scorso 3 ottobre i corrieri avevano dimenticato l’opera nei pressi del portone di un palazzo di Madrid. Dolores, la portinaia, e suo marito Amando hanno “preso in carico” il quadro per errore, scambiandolo per un pacco di Amazon. L’opera, infatti, è finita nella guardiola del palazzo accanto ad altri pacchi.

“Pensavo fosse uno specchio”

Il 3 ottobre, impacchettato e imballato, l’opera di Picasso sarebbe dovuta arrivare a Granada. Con enorme sorpresa, e molta preoccupazione, il museo aveva subito notato la mancanza di quel quadro: delle 57 opere dell’artista spagnolo, infatti, ne erano arrivate 56. All’appello mancava proprio “Natura morta con chitarra”, dipinto da Pablo Picasso nel 1919. Dopo la denuncia, la polizia aveva cercato ovunque, ricostruendo il percorso del corriere che lo aveva trasportato. Intanto, il mistero del “quadro scomparso” era finito su tutti i giornali spagnoli, proprio nei giorni in cui era avvenuto il furto al Louvre di Parigi. Gli investigatori, infatti, avevano perfino ipotizzato una rapina, seguendo la pista di una rete di criminali ben organizzata. Eppure, nessuno poteva immaginare che l’opera, in realtà, non si era mai mossa da Madrid.

Dolores, vedendo quel pacco fuori dal portone del palazzo, aveva deciso di prenderlo e di lasciarlo nella guardiola per oltre 20 giorni, insieme a tutti gli altri pacchi. Una vicina le ha poi raccontato la storia del quadro scomparso e Dolores, osservando quello strano pacco nella sua guardiola, ha ricollegato tutto. Il 22 ottobre, gli agenti di polizia si sono recati nell’abitazione della donna, dove è stata interrogata per oltre 3 ore: “Mi hanno chiesto più volte dove avessi trovato il pacco, come era arrivato lì. Io continuavo a ripetere di averlo trovato sulla porta e che pensavo fosse un semplice specchio”, ha raccontato Dolores a El País.