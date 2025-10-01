Niall Thubron, un agente di polizia di Durham (Inghilterra), è finito nei guai dopo che i suoi superiori hanno scoperto il modo in cui (non) lavorava da casa. Thubron, in teoria, si occupava di gravi crimini spesso collegati alla criminalità organizzata. Nel 2024, ovvero quando è diventato detective investigativo, l’agente aveva fatto richiesta per lavorare da casa alcuni giorni al mese. Per due giorni alla settimana, infatti, Thubron avrebbe potuto occuparsi dei casi comodamente dalla scrivania di casa sua, lavorando alla documentazione di un incarico piuttosto prestigioso che gli era stato affidato.

Il blocco della tastiera

A quanto pare, però, la sua richiesta di lavorare da casa, subito accettata dai superiori, rispondeva a esigenze che andavano oltre la comodità: Thubron, infatti, non lavorava mai quando era a casa. Anzi, fingeva di impegnarsi agli incarichi che gli venivano affidati bloccando la tastiera del suo pc, cliccando sempre lo stesso tasto per dare l’impressione di svolgere il proprio lavoro. Secondo l’accusa, Thubron avrebbe applicato questo schema di lavoro ingannevole in almeno 28 occasioni nell’arco di dodici giorni, facendo scattare un’inchiesta a suo carico.

L’indagine, alla fine, lo ha smascherato e l’agente di polizia è stato costretto a licenziarsi. Poi è stato condannato per cattiva condotta al termine di un processo disciplinare. “I cittadini si aspettano che gli agenti di polizia lavorino diligentemente per loro conto: si tratta di una fiducia costruita con impegno da colleghi che lavorano sodo ma quanto accaduto è un chiaro caso di grave cattiva condotta e l’opinione pubblica sarà giustamente inorridita dalla condotta dell’ex agente. Agli agenti di polizia viene talvolta concesso di lavorare da casa. Per i pochi che potrebbero approfittarne, questo è un duro avvertimento: verranno scoperti e la loro condotta potrebbe mettere fine alla loro carriera”, ha dichiarato il capo della polizia di Durham.