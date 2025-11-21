Sacrificio, sudore e tanta dedizione. Per allenarsi, o per ottenere un fisico muscoloso, c’è chi si affida agli esercizi in casa e chi battezza la palestra come la sua seconda casa. C’è chi segue con grande impegno una dieta ferrea e chi invece si affida agli steroidi anabolizzanti per ottenere risultati in breve tempo. Infine, c’è anche chi di fatica o di “sforzi inutili” non vuole proprio sentirne parlare. Andy Hao Tienan, un noto influencer cinese, non riuscendo a sviluppare i propri addominali in modo naturale, ha deciso di spendere una cifra spropositata, quasi 500mila euro, per farseli crescere attraverso diverse iniezioni di acido ialuronico.

Addominali finti con l’acido ialuronico

Di recente, Andy Hao Tienan ha lasciato tutti senza parole sui social rivelando che il 20% del suo corpo contiene acido ialuronico. L’obiettivo? Ottenere un “fisico bestiale”, e un addominale scolpito, senza particolari sforzi, suggerendo che in fondo basta il portafogli. Naturalmente il risultato ottenuto rispecchia il trattamento scelto: tante punture (e altrettanti soldi) per veder crescere addominali finti. L’influencer di dosi se n’è fatte iniettare oltre 40 nelle spalle, nel petto e ovviamente nell’addome. “I muscoli non crescono ai codardi. Io non lo sono più dopo le iniezioni. Se i miei addominali non saranno scomparsi in tre anni, farò domanda per il Guinness dei primati per gli addominali artificiali più duraturi realizzati con acido ialuronico. Farò una diretta streaming rompendo le noci sui miei addominali in modo che tutti possano vederli”, ha dichiarato Andy Hao Tienan, sfoggiando con sincero orgoglio e un pizzico di esaltazione i suoi addominali finti.

“Molte persone dicono che l’acido ialuronico si dissolverà in pochi mesi. In realtà, l’aspetto col tempo mi sembra migliorato, appare più naturale”, ha affermato l’influencer. Tuttavia, com’è facile immaginare, gli esperti avvertono che l’iniziativa di Andy Hao Tienan con le iniezioni di acido ialuronico potrebbe avere conseguenze molto gravi a lungo termine, come l’erosione ossea, la necrosi dei vasi sanguigni e l’indebolimento dei muscoli naturali. Ma l’influencer pare non volersi fermare e tira dritto. Il suo obiettivo, infatti, è quello di raggiungere le 10mila iniezioni. Sul web c’è già chi lo considera un esempio, la prova che per raggiungere un obiettivo preciso ci si può affidare al poco impegno, denaro permettendo. Alti, invece, screditando la sua iniziativa hanno sottolineato che per mantenere questo aspetto, del tutto artificiale, sono necessarie frequenti iniezioni di acido ialuronico, decisamente meno convenienti rispetto a ciò che si può ottenere col tempo attraverso il fitness naturale.