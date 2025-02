L’arte del contrabbando non smette mai di stupire, e questa volta ci troviamo di fronte a un’opera di ingegnosità… discutibile. Un cittadino colombiano di 40 anni ha pensato bene di trasformare la sua chioma in una piccola riserva personale di cocaina. Il piano? Decisamente azzardato. Infatti, l’uomo è stato arrestato la scorsa settimana all’Aeroporto Internazionale Rafael Núñez di Cartagena, proprio mentre cercava di imbarcarsi su un volo per Amsterdam.

Un’acconciatura che non passa inosservata

Gli agenti, forse sospettosi del volume extra della capigliatura, hanno deciso di approfondire i controlli. E sorpresa! Sotto il parrucchino si nascondevano ben 19 capsule di cocaina. L’idea era semplice: incollare le bustine alla testa e sperare che nessuno si accorgesse della montagna sospetta che gli cresceva in testa. Purtroppo per lui, gli agenti aeroportuali hanno un occhio attento alle mode… e ai traffici illeciti.

Il valore di una chioma fuori dal comune

Le immagini della polizia mostrano il delicato lavoro di rimozione del prezioso “impianto capillare”. In totale, il bottino ammontava a 220 grammi di cocaina, che sul mercato internazionale avrebbe fruttato oltre 10mila euro.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico, produzione e possesso di sostanze stupefacenti. A quanto pare, il suo tentativo di trasformarsi in un corriere “capellone” non è passato inosservato. Il comandante della polizia, Gelver Yecid Peña Araque, ha confermato che dal primo gennaio sono già stati effettuati oltre 450 arresti per traffico di droga.