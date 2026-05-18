Macabra scoperta nella notte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove i corpi senza vita di due donne sono stati rinvenuti all’interno di un cantiere edile in viale Italia. Il ritrovamento è avvenuto poco prima dell’una, quando sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco insieme ai militari della stazione di Cercola.

Secondo le prime informazioni, le due vittime non sono state ancora identificate. I loro corpi si trovavano sul pavimento del piano seminterrato dell’edificio ancora in costruzione.

Gli investigatori escludono il suicidio

Dai primi rilievi emerge che le donne sarebbero precipitate da due differenti vani ascensore presenti nel palazzo. Sul luogo della tragedia stanno lavorando anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata, impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire quanto accaduto.

Le indagini procedono a 360 gradi e gli investigatori, al momento, ritengono poco probabile l’ipotesi del suicidio. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire le cause della morte delle due donne e l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella vicenda.