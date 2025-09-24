Akshay Vashisht, uno youtuber indiano con oltre mezzo milione di iscritti, è stato recentemente arrestato con l’accusa di “diffondere informazioni false e superstiziose allo scopo di allarmare i passeggeri e danneggiare la reputazione dell’aeroporto”. Vashisht, infatti, ha pubblicato un video in cui sostiene che l’aeroporto internazionale di Manohar, nel nord dello stato indiano di Goa, sia infestato da strane figure paranormali. Lo youtuber ha difeso la sua teoria affermando che l’aeroporto è stato costruito su un terreno dove un tempo sorgeva un inquietante crematoio. A suo dire, infatti, gli spiriti delle persone defunte si aggirano ancora di notte nell’aeroporto, impedendo perfino a molti passeggeri di prendere il proprio aereo.

Attività paranormali in aeroporto

Nel video, diventato virale sui social dove è stato condiviso da diversi utenti, lo youtuber ha affermato che il personale dell’aeroporto aveva già segnalato in passato attività paranormali sospette. Inoltre, stando al racconto di Vashisht, molti piloti si sono perfino rifiutati di volare di notte a causa di alcuni avvistamenti inquietanti, tra cui quello di una donna misteriosa vestita di rosso sulla pista dell’aeroporto. Il canale YouTube di Vashisht, piuttosto popolare in India, è noto per il tono estremamente drammatico e angosciante delle storie raccontate, tutte incentrate sui fantasmi e sulle narrazioni ingigantite riguardo ai fenomeni paranormali sul territorio indiano.

Gli addetti al monitoraggio social della polizia di Goa hanno infine arrestato il content creator, che è stato poi interrogato. Secondo la polizia, il video incriminato conteneva “accuse false” ben architettate per diffondere il panico tra i passeggeri dell’aeroporto. Lo youtuber è stato anche accusato di aver riportato diverse testimonianze inventate dai suoi follower al solo scopo di rafforzare la credibilità delle sue storie fantasiose. Pochi giorni fa, Vashisht ha condiviso sui social il racconto del suo arresto, affermando che fosse “ingiustificato e illegale”.