Tabula rasa, o quasi. A Tjumen, in Russia, un uomo cambiava ogni anno il proprio nome nella speranza di eludere la responsabilità per il mantenimento dei propri figli. A rivelarlo è Roman Korenev, il capo dell’ufficio responsabile della riscossione degli assegni di mantenimento che in una recente intervista ha riportato i dettagli di uno dei casi più insoliti e sorprendenti di tutta la sua carriera. La vicenda ha attirato fin da subito l’attenzione dei media russi, diventando un vero e proprio esempio, più che mai estremo, di quanto alcune persone siano disposte a spingersi sempre oltre pur di sottrarsi ai propri obblighi legali.

Tanta fatica per nulla

L’intenzione dell’uomo era chiara: cambiare identità, come se stesse ricominciando da zero la propria vita, per sfuggire alle proprie responsabilità e quindi sparire dai radar degli uffici giudiziari. Una tecnica molto elaborata e assai dispendiosa, che l’uomo metteva in pratica ogni anno. Tanta fatica per nulla. Il suo giocare a nascondino, infatti, non ha mai realmente funzionato. Secondo Korenev, infatti, il cittadino credeva che dopo aver modificato i propri dati personali sarebbe riuscito a liberarsi dal tracciamento da parte dei funzionari del tribunale. In questo senso, la legge russa parla chiaro: qualsiasi modifica registrata presso un notaio deve essere immediatamente segnalata agli enti preposti alla riscossione degli alimenti. In pratica, questo “minuscolo” dettaglio, forse fin troppo sottovalutato o perfino ignorato dall’uomo, rendeva praticamente impossibile la realizzazione del suo piano.

“Quando qualcuno cambia nome, l’ufficio anagrafe informa automaticamente gli ufficiali giudiziari. In questo modo il debitore non può sottrarsi al pagamento degli alimenti”, ha dichiarato Korenev durante l’intervista. Pur senza rivelare per quanto tempo l’uomo sia riuscito effettivamente a ritardare il pagamento dell’assegno di mantenimento, le autorità non hanno potuto fare altro che confermare il fallimento del suo piano. Riguardo a questo caso, gli ufficiali giudiziari di Tjumen hanno riferito ai giornalisti che i residenti locali ricorrono piuttosto spesso ai trucchi più assurdi e fantasiosi per evitare di pagare i propri debiti. Qualcuno, infatti, ha raccontato il curioso caso di un uomo che pur di tenere gli ufficiali giudiziari lontani dalla propria abitazione è ricorso perfino all’agorafobia, affermando di soffrirne da anni. Tuttavia, si è poi scoperto che il debitore possedeva due appartamenti, uno dei quali era soggetto a pignoramento.