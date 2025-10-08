Nathan Rimington, un camionista britannico dello Yorkshire, aveva ordinato su Amazon una confezione di Haribo Cola Jelly da 3 chilogrammi. Quando si dice aver voglia di dolci. Ma in questo caso, data la quantità spropositata di caramelle gommose, si è andati un po’ oltre il semplice languorino: Rimington, infatti, ha consumato oltre 10mila calorie di caramelle in soli tre giorni. Il suo stomaco, alla fine, non ci ha messo molto ad andare su di giri. Rimington è stato quindi trasportato in ospedale, dopo aver accusato dolori addominali, sudorazione e pressione alta.

Troppa gelatina in corpo

All’inizio il personale medico ha subito pensato a una classica intossicazione alimentare. I diversi esami, però, hanno rilevato livelli insolitamente elevati di gelatina nel tratto digerente del povero camionista. Alla fine, dopo essere stato sottoposto a ulteriori controlli, a Rimington è stata diagnosticata una diverticolite acuta. Si tratta di una patologia infiammatoria a carico del colon dovuta all’infiammazione dei diverticoli, piccole protuberanze a forma di sacco che si formano sulle pareti dell’intestino crasso. Gli esperti spiegano che il consumo di grandi quantità di alcuni ingredienti, come la gelatina, può aumentare il rischio di ostruzione intestinale. Il paziente può avvertire sintomi come febbre, brividi, indigestione e vomito.

Il sintomo più comune della diverticolite, come nel caso di Rimington, è un dolore addominale persistente e intenso nella parte inferiore sinistra dell’addome. Questo dolore è nettamente diverso da quello provocato da una comune indigestione o dalla stitichezza, e in genere dura più di un giorno e peggiora nel tempo. I medici che hanno curato Rimington si sono assicurati che non mangiasse nulla, optando invece per una fluidoterapia endovenosa. Rimington è stato ricoverato per sei giorni in terapia intensiva con febbre alta e forti dolori addominali. Fortunatamente, si è poi ripreso, ma di certo dovrà rinunciare alle sue amate caramelle gommose per molto tempo.