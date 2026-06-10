Dopo sedici ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni uccisa nel garage di via del Ciclamino. La decisione dei giudici è arrivata nella notte, intorno alle due e mezza, e ha portato all’immediata scarcerazione del cittadino senegalese di 36 anni, detenuto dal luglio 2024.

Nel dispositivo letto in aula, la Corte ha stabilito che Dassilva deve essere assolto dal reato di omicidio perché “non ha commesso il fatto”, applicando l’articolo 530, comma 2, del Codice di procedura penale. I giudici hanno inoltre escluso anche il reato relativo al presunto porto del coltello fuori dalla propria abitazione, contestazione che faceva parte del secondo capo d’imputazione. Una decisione che, di fatto, ha smontato l’intera ricostruzione accusatoria sostenuta dalla Procura.

La gioia della famiglia dopo la scarcerazione

Poche ore dopo la sentenza, Dassilva ha lasciato il carcere ed è stato accolto dalla moglie Valeria Bartolucci. All’uscita, davanti ai giornalisti, il 36enne ha espresso tutta la sua soddisfazione per il verdetto: “Ha vinto solo la giustizia, questa è la rinascita della giustizia”.

Emozionata anche la moglie, che ha raccontato il peso degli ultimi anni trascorsi tra speranze e momenti di sconforto. Bartolucci ha ringraziato tutte le persone che hanno continuato a sostenere la coppia durante il procedimento giudiziario, sottolineando come Dassilva fosse stato descritto come un assassino freddo e spietato. La donna ha inoltre spiegato che la famiglia cercherà ora di ricostruire la propria vita lontano da via del Ciclamino, luogo al centro della vicenda.

Le accuse e i dubbi emersi nel processo

La Procura di Rimini aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Dassilva, accusandolo di aver ucciso Pierina Paganelli con 29 coltellate. Contestate anche le aggravanti della crudeltà, della premeditazione, della minorata difesa e dei motivi futili e abietti.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il movente sarebbe stato legato alla volontà di evitare che venisse scoperta una relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora della vittima. Tuttavia, nel corso del processo sono emerse diverse criticità. Sulla scena del delitto non è stato infatti trovato il Dna dell’imputato e l’arma utilizzata per l’omicidio non è mai stata rinvenuta. Inoltre, anche il movente indicato dall’accusa sarebbe stato ritenuto poco convincente. Elementi che, secondo la Corte, non hanno consentito di raggiungere la certezza necessaria per una condanna. Le motivazioni complete della sentenza saranno depositate entro novanta giorni.