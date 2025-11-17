Per molti uomini prendere la macchina e “imbarcarsi” in un viaggio con la propria moglie all’insegna dello shopping sfrenato, magari all’interno di quei centri commerciali affollatissimi e snervanti, può rappresentare una vera e propria tortura. Si tratta di un luogo comune, una sorta di cliché utilizzato e abusato in una miriade di contesti comici. Eppure, un fondo di verità c’è sempre, specialmente nella comicità. A dimostrarlo è il recente caso riportato dalla polizia di Krasnoyarsk, in Russia, dove un uomo, pur di evitare lo shopping con la moglie, ha preferito danneggiare la propria auto simulando un furto.

Il furto inscenato che gli costerà caro

Il caso risale allo scorso aprile, ma solo di recente la polizia lo ha reso noto alla stampa. Alcuni mesi fa una donna ha chiamato il numero di emergenza per segnalare che la Toyota Corolla del marito era stata rubata dal parcheggio nei pressi della loro abitazione. In seguito, ha richiamato riferendo di aver trovato l’auto sull’isola di Otdykha, a Krasnoyarsk. La polizia, dopo la segnalazione della donna, ha rinvenuto il veicolo procedendo con una meticolosa ispezione, dalla quale sono emersi diversi segni di effrazione. A quel punto si è subito ipotizzato il più classico dei furti. Eppure, dopo aver interrogato il marito, gli agenti di polizia hanno iniziato a sospettare qualcosa, credendo che l’uomo stesse mentendo spudoratamente. Più lui raccontava la propria versione dei fatti, più la vicenda assumeva contorni alquanto contraddittori.

Dopo aver raccolto tutte le prove, la polizia ha infine sentenziato: l’uomo aveva inscenato il furto della sua auto per evitare lo shopping con la moglie. La sua trovata, al limite del ridicolo, ora potrebbe costargli molto caro. Nei giorni scorsi, infatti, è stato avviato un procedimento penale sei suoi confronti. L’uomo rischia fino a due anni di carcere: alla fine un modo come un altro, senza dubbio il più estremo, per “sfuggire” alle spese folli in compagnia della moglie.