All’aeroporto di Linate il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno fermato un uomo proveniente da Tokyo: nel suo bagaglio sono state rinvenute oltre 20mila carte da collezione raffiguranti personaggi di cartoni come Pokémon e One Piece, per un valore complessivo di oltre 90mile euro. Le Fiamme gialle del Gruppo di Linate e il personale doganale hanno sottoposto a controllo il passeggero, che al momento dell’arrivo stava percorrendo il corridoio “verde”, ovvero quello che indica l’assenza di generi da dichiarare in dogana.

Importazione in contrabbando

In valigia, l’uomo aveva nascosto migliaia di carte da collezione acquistate in Giappone, molte delle quali non ancora disponibili sui mercati europei e quindi con un elevato interesse per il mercato dei collezionisti. Dietro questo tipo di carte, infatti, si muove un intero mercato che raggiunge valori elevatissimi. La merce rinvenuta dal bagaglio del passeggero risulta essere piuttosto ambita dai collezionisti su scala globale.

All’uomo è stata quindi contestata l’importazione in contrabbando della merce. Nei suoi confronti, la sanzione amministrativa può variare dal 100 al 200% dei diritti di confine evasi. Stando a quanto riferito in una nota delle Fiamme Gialle, il verbale in questo caso supera i 22mila euro.