Un uomo di 38 anni, in Giappone, è stato arrestato con l’accusa di frode dopo aver sfruttato una grossa falla nella politica dei rimborsi di un’importante app di consegne giapponese. Aggirando il sistema, l’uomo è riuscito infatti a consumare oltre mille pasti in due anni senza sborsare neanche un centesimo. Secondo quanto riportato da Japan Times, le autorità hanno arrestato il 38enne Takuya Higashimoto all’inizio di ottobre, una volta scoperto il suo metodo “scroccone” di procurarsi il cibo gratis. Per oltre due anni, il disoccupato Higashimoto ha approfittato della fragile politica di cancellazione degli ordini della piattaforma. La sua tecnica consisteva nel selezionare la consegna senza contatto tramite l’app. Una volta ricevuto il cibo, rientrava nell’app per comunicare che l’ordine non gli era mai arrivato, pretendendo poi un rimborso che puntualmente arrivava.

Tanti account, zero spese

Gli investigatori hanno scoperto che Higashimoto utilizzava un numero spaventoso di account per mettere in atto la sua truffa: per l’esattezza 124 sull’app di consegna Demae-can, molti dei quali registrati con nomi e indirizzi falsi. Higashimoto utilizzava carte prepagate per registrare un account, cancellando sempre la sua iscrizione qualche giorno dopo. La sua capacità di passare inosservato ha complicato non poco gli sforzi per rintracciarlo e identificarlo, poiché Higashimoto acquistava numerose schede prepagate per cellulari, registrava conti con nomi e indirizzi falsi e li cancellava rapidamente. Il suo sistema, una sorta di loop fraudolento studiato nei minimi dettagli, è costato alla piattaforma perdite superiori a 3 milioni di yen (circa 16mila euro).

“All’inizio volevo solo provare questo trucchetto. Poi ho visto che funzionava e non sono più riuscito a smettere”, ha rivelato Higashimoto alle autorità. Dopo quanto accaduto, Demae-can ha promesso un maggior impegno nel migliorare i propri processi di verifica dell’identità. La piattaforma, inoltre, ha dichiarato di voler implementare un nuovo sistema per rilevare attività di trading anomale e quindi prevenire truffe simili in futuro. Gli utenti, intanto, si sono già scatenati sul web, commentando le gesta di Higashimoto. Qualcuno si è perfino complimentato con lui: “È piuttosto intelligente. Devo ammettere che è stato molto scrupoloso in tutti i dettagli, aprendo così tanti conti e riuscendo a manipolare la piattaforma come voleva”.