Un tranquillo pomeriggio si è trasformato in un’esperienza gastronomico-estetica per un ottantenne che, spinto dalla fame, ha deciso di prepararsi un tramezzino. Prosciutto, formaggio… e per completare, quella che credeva fosse maionese. Peccato fosse in realtà la tintura per capelli della moglie. Un condimento un po’ forte, con note decise di ammoniaca e sfumature biondo platino.

Quando il panino brucia… anche lo stomaco

Dopo il primo morso, niente lo ha insospettito. Dopo il secondo, il suo stomaco sì. Bruciori, malessere, e una figlia allarmatissima che ha chiamato i soccorsi. Lui, però, non voleva assolutamente finire in Pronto Soccorso: “Già ci sono andato per il raffreddore del ’98, basta e avanza”. Alla fine ha accettato il consulto telefonico del centro antiveleni di Verona, che gli ha prescritto una cura a base di gastroprotettori e digiuno. Nessun decolorante, però.

Grazie alla bassa dose di ammoniaca (e a un fegato da leone), l’uomo ha evitato il peggio. Non ha più chiamato il centro medico, probabilmente perché impegnato a riorganizzare il frigorifero e separare definitivamente le salse dai prodotti per parrucchieri.