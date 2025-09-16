La fortuna gira ed è sempre imprevedibile, nel bene e nel male. Nel caso di Daniel Drouin, un musicista di Alberton, una cittadina nella provincia dell’Isola del Principe Edoardo, in Canada, la sua incredibile sfortuna si è rapidamente ribaltata in un finale davvero inaspettato e sorprendente. Questa estate, infatti, Drouin ha perso la sua abitazione, che è andata distrutta in un terribile incendio. Nelle scorse settimane, però, un colpo di scena, e di fortuna, ha stravolto ogni cosa quando l’uomo ha vinto alla lotteria. Non un premio qualsiasi, bensì una casa. Da un’abitazione distrutta a un’altra nuova di zecca: una coincidenza che ha lasciato Drouin senza parole: “È una cosa che ti cambia la vita. Una coincidenza davvero strana, dopo le cose che sono accadute a me e alla mia famiglia nell’ultimo mese, poi vinci una casa. Quante probabilità ci sono?”, ha dichiarato il musicista.

“Big Brothers, Big Sisters”

Poco prima che l’incendio divorasse la sua casa, Drouin aveva comprato un biglietto da 50 dollari per il concorso “Big Brothers, Big Sisters”. Erano stati messi in vendita circa 14mila biglietti e il vincitore del primo premio avrebbe potuto scegliere tra un cottage prefabbricato e 150mila dollari. Naturalmente, dopo aver vinto e dopo aver visto la sua casa avvolta dalle fiamme, Drouin non ha avuto molti dubbi su quale premio scegliere. “Ho pensato che potesse essere uno scherzo telefonico, ma non lo era. Dopo avermi fornito tutti i dettagli, mi ha richiamato solo per assicurarsi che capissi che non si trattava di uno scherzo”, ha dichiarato l’uomo dopo essere stato contattato dal direttore esecutivo Myron Yates.

Ora Drouin potrà ricominciare da una nuova casa, dopo aver vissuto un vero e proprio incubo in una notte di luglio: “Alle due del mattino ci siamo accorti delle fiamme, poi ho chiamato i vigili del fuoco e ho fatto uscire tutti fuori”. La sua vecchia casa verrà infine demolita nei prossimi giorni, proprio quando Drouin raggiungerà Charlottetown per visionare il suo nuovo cottage.