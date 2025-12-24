Viaggiare leggeri è una virtù, ma questo trentenne britannico ha decisamente esagerato. Armato solo di zainetto e di una buona dose di faccia tosta, si è accodato a una famiglia diretta al gate di Heathrow e, come se fosse la cosa più naturale del mondo, ha superato controlli e verifiche senza biglietto né passaporto. Risultato: posto a sedere su un volo British Airways diretto a Oslo, uno degli aeroporti più trafficati d’Europa trasformato, per qualche ora, in un set da commedia degli equivoci.

Il gioco delle sedie sull’Airbus

A bordo dell’Airbus A320, il passeggero fantasma ha iniziato a cambiare posto con una certa frenesia, probabilmente alla ricerca di una seduta che non fosse già assegnata. Peccato che il volo fosse pieno. Gli assistenti di volo, insospettiti da quel continuo trasloco, si sono avvicinati per “aiutarlo” e hanno scoperto l’arcano: nessuna carta d’imbarco, zero documenti. A quel punto, fine della magia. L’aereo non è partito e l’improvvisato viaggiatore è stato consegnato alla polizia.

Tre ore di ritardo e molte scuse

Da lì è scattato il protocollo massimo: sbarco di tutti i passeggeri, controlli approfonditi del velivolo con cani antidroga ed esplosivi, doppia verifica di passaporti e biglietti. Il volo è decollato solo tre ore dopo. British Airways ha assicurato: “Stiamo collaborando con l’aeroporto di Heathrow e i team competenti che stanno indagando a fondo sulla situazione. In nessun momento è stata compromessa la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio o dell’aereo. Ci siamo scusati con i clienti per il ritardo e l’aereo è decollato come previsto”.