Pensava di aver trovato il trucco perfetto per viaggiare gratis in autostrada, ma la realtà gli ha presentato il conto. Un uomo ha tentato di sfruttare un metodo alquanto ingegnoso (o quantomeno spericolato) per evitare il pedaggio: accodarsi a tutta velocità a un’auto munita di Telepass e attraversare il casello sfruttando l’apertura della sbarra. Per un po’ ha funzionato, ma poi la magia è finita.

Il trucco delle corsie Telepass

Il piano sembrava degno di un film d’azione: tempismo perfetto, accelerazione fulminea e via, dritti in autostrada senza sborsare un centesimo. Tuttavia, qualcosa è andato storto. Le indagini della polizia stradale di Rovigo hanno presto smascherato l’astuto guidatore, che si è ritrovato di fronte al giudice con l’accusa di truffa.

Il conto da pagare

Davanti al Tribunale di Rovigo, Autostrade per l’Italia si è costituita parte civile, determinata a far pagare il furbo automobilista. Grazie all’avvocato Francesca Bonafin, la pena è stata contenuta a sette mesi. Ma niente viaggi gratis: il giudice ha stabilito anche un risarcimento di alcune migliaia di euro.