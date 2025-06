Lo scorso martedì, poco dopo la mezzanotte, un uomo di 23 anni è stato arrestato dopo aver scavalcato le mura di Mar-a-Lago, la tenuta privata del presidente Donald Trump. Gli agenti dei Servizi Segreti hanno notato la presenza del 23enne nel giardino della proprietà e sono intervenuti tempestivamente, fermando l’intruso che l’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach ha identificato come Anthony Thomas Reyes, originario del Texas.

“Volevo solo chiedere la mano di Kai Trump”

Secondo quanto riferito dalle autorità, Reyes avrebbe dichiarato agli agenti il reale motivo della sua intrusione a Mar-a-Lago. Il 23enne, infatti, ha affermato di aver scalato le mura della proprietà con l’obiettivo di “diffondere il Vangelo” e soprattutto di rintracciare Kai Madison Trump, la nipote appena 18enne del presidente. In quel momento, però, a Mar-a-Lago non erano presenti né il presidente né tantomeno sua nipote, in vacanza con gli amici alle Bahamas.

Anthony Thomas Reyes, svelando i dettagli della sua disperata e disorganizzata intrusione, ha poi dichiarato che avrebbe voluto chiedere la mano di Kai, proponendole di sposarsi con lui. Al suo arrivo, però, Reyes è stato braccato dagli agenti dei Servizi Segreti. Le autorità lo hanno poi accusato di violazione di proprietà privata e attualmente è detenuto presso il carcere della contea di Palm Beach, con una cauzione fissata a 50mila dollari. Reyes avrebbe voluto dichiarare il proprio amore a Kai Trump e invece, di fronte agli agenti, si è dichiarato non colpevole.