Ad Ancona, un 35enne originario del Bangladesh è stato notato da alcuni agenti di polizia mentre si aggirava in modo sospetto in piazza D’Armi. L’uomo, ciondolante e visibilmente ubriaco, dopo aver notato la presenza degli agenti ha subito messo mano a un piccolo involucro di cellophane che teneva in tasca. Il 35enne, nonostante l’evidente ubriachezza, con un movimento rapido ha inserito l’involucro sospetto in un pacchetto di sigarette. In una frazione di secondo l’ha poi gettato a terra ostentando un certo disinteresse.

Fermato e denunciato

Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno prontamente recuperato il pacchetto. Una volta aperto, all’interno dell’involucro hanno rinvenuto poco più di un grammo di hashish. Gli agenti hanno quindi intercettato il 35enne, constatandone l’ubriachezza a causa del suo alito non proprio illibato. L’uomo è stato poi denunciato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e ubriachezza manifesta.

La polizia si trovava sul posto per una serie di controlli nel quartiere del Piano disposti dal questore Cesare Capocasa. In totale sono state identificate 193 persone, di cui 36 con precedenti penali, mentre sono stati controllati 104 veicoli.