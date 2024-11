Pietro e Maria, i due sposi scomparsi vicino Caserta

Ansia e preoccupazione in Campania per una coppia, Pietro Montanino e Maria Zaccaria, marito e moglie di Cesa in provincia di Caserta, scomparsi pochi giorni dopo le nozze. Avrebbero portato i due figli dai nonni e poi – secondo quanto riferito dai Carabinieri che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa – non avrebbero più dato notizie di loro dal 29 ottobre scorso. Pietro e Maria si erano recati a Frattamaggiore, nel Napoletano, alla ricerca di un’abitazione.

Pietro e Maria scomparsi, l’appello dei sindaci

Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore, ha rivolto un appello ai cittadini: “Mi rivolgo a voi con il cuore pesante. Pietro e Maria sono scomparsi e noi tutti siamo in preda alla preoccupazione. Vi chiedo di aiutarci a diffondere questa notizia per aumentare le possibilità di ritrovarli. Se avete informazioni utili o avvistamenti, vi prego di contattare le autorità o di scrivere qui. Ogni piccolo aiuto può fare la differenza. Grazie per il supporto che darete!” Un appello anche da don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde a Caivano. “Aiutiamoli a fare ritorno a casa. Diffondiamo la notizia. Il Signore ci benedica”.

“Venerdì scorso (25 ottobre) li ho uniti in matrimonio, al comune, col rito civile, martedì sono scomparsi nel nulla. Si sono allontanati a piedi, senza lasciare tracce, lasciando due bambini a casa della nonna. Da qualche ora è partito l’avviso anche sui social, dopo la denuncia presentata dai familiari mercoledì mattina”. Queste invece le parole del sindaco di Cesa, Enzo Guida, su Facebook. “Maria Zaccaria e Pietro Montanino, residenti a Cesa dove abitano, hanno fatto l’ultima telefonata martedì alle 17 circa, per avvisare la sorella di lei che avevano avuto un imprevisto ed era necessario andare a riprendere il bambino al calcetto. Da quel momento il telefono di Pietro è muto, irreperibile. Quello di Maria invece era stato lasciato a casa. Chiunque abbia notizie, se qualcuno li ha visti, se vi capita di incontrarli, per cortesia, comunicate tutto immediatamente alle forze dell’ordine. Vi chiedo di condividere questo post, per cercare di arrivare al maggior numero di persone”, conclude Guida.

La foto triste

A colpire è la foto delle nozze diffusa su Facebook nel post del sindaco di Cesa. Pietro non riesce a sorridere. Anche la moglie non sembra molto felice. Cosa è successo alla coppia?