Il keniota Rhonex Kipruto, 26 anni, ha vinto la prestigiosa maratona di New York. Primo sul traguardo di Central Park ha battuto per 16 millesimi il connazionale Mutiso suo compagno di fuga. A 5 km. dall’arrivo i due Keniani hanno alzato il ritmo giocandosi così il successo nella maratona più prestigiosa, importante e famosa al mondo.

Il duello tra i due africani si e’ acceso nel cuore di Central Park, uno dei parchi più iconici del Pianeta. Kipruto ha tentato lo strappo quando mancavano 2 km. al traguardo e a 400 metri il keniota ha staccato di mezza figura l’avversario. Entrambi sono stati accreditati del tempo di 2h8’09, formalmente separati da 16 millesimi.

Primo degli italiani Daniele Meucci in 2h10’40”. Spettacolo di folla e di atleti. Tra le donne tripletta africana con Obiri, Lokedi e Chepikrui.

PERCORSO FILMICO

Il tracciato della maratona più famosa e desiderata del mondo – 42 km è 195 metri – e’ affascinante anche per i suoi richiami cinematografici. Anche per questa 54esima edizione il mito si è rinnovato. Ben 55mila runners al via (nel pomeriggio italiano) dal ponte di Verrazzano (navigatore italiano) tra cui 2.600 italiani . Atleti da 130 Paesi. Oltre 10 mila i corridori stranieri.E due milioni di spettatori lungo il percorso; un tracciato impegnativo ma ricco di emozioni. Solita partenza da State Island dritti verso Brooklyn. Poi il serpentone ha puntato verso il Nord fino al Queens per poi raggiungere il ponte Quennsboro e planare su Manhattan. Quindi i corridori hanno proseguito in direzione del Bronx per poi svoltare a sud attraverso due luoghi filmici: Harlem e Central Park dove,come sempre, è situato il traguardo. Arrivi surreale tra due keniani strepitosi.

LE CINQUE VITTORIE ITALIANE

Le prime due portano la firma del vicentino Orlando Pizzolato che ha vinto due edizioni consecutive (1984-1985).L’anno successivo ha trionfato il bresciano Gianni Poli. E questa tripletta italiana ha fatto molto rumore e proseliti. Dieci anni dopo è toccato al brindisino Giacomo Leone che ha vinto con un buon tempo:2 ore, 9 minuti e 54 secondi. Anche una italiana ha trovato gloria a New York. E’ accaduto nel 1998 per merito della romana Franca Fiacconi che ha concluso la sua brillante carriera nel 2003.