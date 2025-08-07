Sandro Castro, 33 anni, nipote del defunto leader cubano Fidel Castro, è al centro di un acceso dibattito sull’isola per i suoi video satirici che criticano apertamente la grave crisi economica del Paese. A differenza del nonno, Sandro mostra scarso attaccamento all’ideologia rivoluzionaria e sfrutta il proprio cognome per ottenere visibilità sui social, dove denuncia con ironia la carenza cronica di beni essenziali come cibo, farmaci, carburante ed elettricità. La sua attività da influencer divide l’opinione pubblica cubana: da un lato c’è chi ne apprezza l’umorismo dissacrante, dall’altro i sostenitori del regime lo accusano di mancare di rispetto all’eredità politica della famiglia. Non mancano critiche anche da parte di cittadini comuni, che faticano a trovare coerenza tra le sue denunce e il suo stile di vita ostentato, fatto di lusso, feste e provocazioni. Su Instagram, dove conta 127 mila follower, condivide spesso immagini in compagnia di donne in abiti succinti e video nei panni del personaggio satirico “Vampirach”. In un post ironizza sulla mancanza di alcuni alimenti a Cuba: “Oggi mi sono svegliato con voglia di pollo alla birra, ma non c’è pollo”, mentre mostra una bottiglia di birra Cristal. In un altro prende di mira i blackout: “Se ti avessi come l’Une (la compagnia elettrica nazionale, ndr), ti prenderei ogni quattro ore”.