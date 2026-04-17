A Tuscania in provincia di Viterbo, il gestore di un minimarket è stato ripreso mentre scongela la carne sbattendola per strada sul marciapiede. La scena è stata immortalata da un passante in un video postato sui social da Welcome to favelas.

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Nel video si sente la voce della persona che sta riprendendo la scena: “Non si può vedere una cosa del genere, la carne congelata sbattuta per strada per scongelarla”. Il sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, ha condannato duramente quanto ripreso spiegando di aver attivato i canali di controllo: “Esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale la più profonda indignazione e condanna in merito al video che sta circolando in queste ore sui social network, girato presso un’attività commerciale del nostro territorio. Le immagini, che mostrano un comportamento tanto irresponsabile quanto igienicamente inaccettabile, non rappresentano in alcun modo la nostra comunità né il valore e la serietà dei nostri commercianti locali”.

Bartolacci ha poi aggiunto: “Abbiamo già attivato tutti i canali di controllo. La comandante della polizia municipale è stata immediatamente allertata per i dovuti accertamenti ed è in corso uno stretto coordinamento con il comando dei carabinieri per valutare ogni profilo di illegalità. Saranno intrapresi provvedimenti seri e non escludiamo posizioni forti a tutela della salute pubblica e dell’immagine di Tuscania. Non permetteremo che il comportamento di un singolo possa infangare il nome della nostra città o mettere a rischio la sicurezza dei cittadini”.