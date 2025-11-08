Era appena rientrato a casa dal lavoro, quando sulla strada di accesso alla sua abitazione ha trovato un gatto morto, probabilmente gettato da oltre il cancello che delimita la proprietà. Una scoperta amara per l’ex assessore all’ambiente di Camaiore (Lucca), Davide Dalle Mura, che teme potrebbe essersi trattato di un avvertimento contro la sua attività di tutela degli animali. Come si legge su La Nazione, Dalle Mura ama gli animali e gestisce anche una piccola colonia felina che cura e nutre, considerando che sono in molti ad abbandonare i gattini sulle colline. Solo pochi giorni fa era stato avvelenato altro un micio della colonia. A seguito dell’ultimo episodio, Dalle Mura ha reso noto che sporgerà denuncia alle autorità competenti e installerà una telecamera di sicurezza nel suo giardino.

Il messaggio dell’ex assessore via social

“A questo punto voglio precisare meglio ciò che avevo scritto di getto sul mio profilo Facebook e cioè che probabilmente a qualcuno deve dare fastidio la piccola colonia di gatti che risiede nella mia proprietà recintata e che accudiamo e sfamiamo – spiega Dalle Mura – Sono appena rientrato a casa dal lavoro e, sulla strada di accesso, ho trovato un gatto morto, gettato da oltre il cancello che delimita la mia proprietà. Ragionando con le persone che hanno commentato la foto che ho ‘postato’, mi pare chiaro “l’avvertimento”, che è stato manifestato nella forma peggiore possibile. Già in passato le mani di questa persona hanno agito sempre col veleno, oggi siamo andati oltre. Prima hanno avvelenato questo povero animale poi lo hanno gettato nel giardino del sottoscritto, che da sempre si prende cura dei gatti”.