Il modello Cid ora meglio noto come Cai, la costatazione amichevole di incidente che si compila e firma a seguito di un incidente, resta sottoforma di documento cartaceo. La proposta di renderlo solo una app da scaricare sullo smartphone, e quindi nella sola forma digitale, è stata accantonata. Vediamo nello specifico il motivo.

Dopo una disamina con i principali attori interessati l’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ha deciso di lasciarlo cartaceo. L’isistuto ha ovviamente lasciato la possibilità che nel contatto di assicurazione venga offerta la possibilità di utilizzare una versione digitale tramite app.

Alla consultazione lanciata da Ivass ha partecipato anche l’associazione di consumatori Assoutenti che ha ricordato che circa l’80 per cento degli incidenti stradali (su un totale di 1,8 milioni di sinistri) viene gestito tramite la procedura di constatazione amichevole di incidente su carta. Assoutenti ha quindi rigettato fin da subito la sola soluzione digitale di compilazione del Cid temendo che avrebbe potuto mettere in difficoltà gli automobilisti più anziani meno avvezzi alla tecnologia.

I problemi segnalati dai consumatori sono anche altri due: il primo è legato alla privacy, essendo il modulo on line più esposto. Il secondo è un problema di portabilità: in caso di cambio di assicurazione si dovrebbe cambiare anche l’app. Oltre ai consumatori, favorevoli alla non dematerializzazione di questo documento sono anche i periti associati alla Aiped: a loro modo di vedere, le nuove disposizioni avrebbero complicato la vita agli automobilisti.

In che modo viene fornito il modulo per la denuncia di sinistro

L’Ivass ha spiegato che resta “prevista la consegna del modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (es. file formato pdf), a scelta del contraente”, aggiungendo che “inoltre è sempre prevista la messa a disposizione da parte delle imprese di una applicazione (app o webapp) per la formazione della denuncia come documento informatico”.