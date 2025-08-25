Un paziente psichiatrico ha sottratto la pistola a una guardia giurata nel pronto soccorso dell’ospedale Apuane di Massa ed è stato bloccato prima che potesse sparare.

Un vigilante era lì pr farsi curare

È successo la notte scorsa quando nel pronto soccorso c’erano almeno 20 persone. Il paziente è un 34enne che doveva sottoporsi ad una visita. Quando ha rubato l’arma alla guardia giurata, i sanitari sono riusciti a mettere in sicurezza gli altri pazienti e a chiamare la polizia.

Nel frattempo il vigilante e un altro collega, che però era lì come paziente, sono riusciti a neutralizzare il 34enne e a riprendere l’arma.

È arrivata la polizia, ci sono stati un colloquio con gli agenti e uno con lo psichiatra, seguito da perquisizione, dunque il paziente è stato accompagnato nella sede del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

Ringrazia tutto il personale dell’ospedale il direttore Giuliano Biselli. “Verrà avviata una valutazione interna sull’episodio – ha spiegato – chiedendo riscontro formale alla società che gestisce la vigilanza privata, pur ringraziando anche le due guardie giurate e ovviamente anche le forze dell’ordine intervenute in modo tempestivo”.