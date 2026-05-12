Il professore di Marigliano in provincia di napoli che scrisse un post contro la figlia di Meloni ha tentato di nuovo il suicidio. Stefano Addeo nel 2025 scrisse un post su Facebook nel quale rivolgeva parole d’odio alla figlia della premier. Domenica 10 maggio si sarebbe gettato dalla sua abitazione ed è ora ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli in condizioni definite “molto critiche”. La prognosi è al momento riservata.

Addeo si era scusato per il post ed aveva inviato una lettera a Meloni con su scritto: “Non c’è giustificazione possibile per le parole scritte. Mi assumo ogni responsabilità anche se confesso che mai nelle mie intenzioni vi era l’idea di augurare la morte a una bambina. È stata una frase infelice, inadeguata, inaccettabile, che non mi rappresenta né come uomo né come educatore”.

Il professore era stato anche sospeso dal liceo “Medi” di Cicciano in via cautelativa. Sotto pressione, aveva tentato una prima volta di suicidarsi. Ed ora, dopo un anno, ci ha provato di nuovo, con i medici che stanno facendo il possibile per salvargli la vita.