Nick Reiner, il figlio del regista di “Harry, ti presento Sally” Rob Reiner, è sotto custodia delle forze dell’ordine. A riportare la notizia del suo arresto è Tmz: il giovane, che ha 32 anni, è trattenuto nell’ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles dopo che i genitori sono stati trovati con le gole tagliate dalla figlia Romy che abita di fronte. Nick è il secondogenito dei tre figli della coppia: era stato subito interrogato insieme ad altri familiari prima di essere (momentaneamente) scagionato.

Chi è Nick Reiner, il passato da tossicodipendente e la vita in strada

Il regista 78enne Rob Reiner, aveva conosciuto la moglie Michele Singer, 68 anni fotografa, proprio sul set di “Harry, ti presento Sally”. La coppia si era poi sposata nel 1989 ed aveva avuto tre figli: Nick, Jake e Romy. Nick di professione fa l’attore. Nel 2016, alla rivista People aveva raccontato di aver lottato duramente per liberarsi dalla dipendenza dall’eroina cominciata quando aveva 15 anni. Per farlo era entrato e uscito più volte da varie cliniche ed aveva vissuto in strada girovagando tra vari Stati americani dopo essersi allontanato dalla famiglia. Il 36enne aveva poi raccontato di essere tornato a Los Angeles e di essersi abituato nuovamente a vivere con la sua famiglia.

Cauzione da 4 milioni di dollari

Il padre aveva voluto raccontare questa storia nel film Being Charlie del 2015 che aveva visto Nick co-autore della sceneggiatura. I media americani scrivono che è stata fissata una cauzione di 4 milioni di dollari.