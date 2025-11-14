Un ex insegnante di storia, il 64enne Jonathan Carley, è stato arrestato per essersi spacciato per un contrammiraglio della Royal Navy pluridecorato a una cerimonia per i caduti britannici in occasione del Remembrance Sunday.

Posava tra gli alti ufficiali e il sindaco

arley domenica scorsa a Llandudno, nel Galles settentrionale, si era piazzato tra gli alti ufficiali e il sindaco durante la deposizione di una corona di fiori nel locale monumento ai caduti di guerra. Aveva anche fatto il saluto militare nel momento solenne senza suscitare i sospetti dei presenti ed era stato pure ritratto tra le autorità.

L’uomo è stato arrestato oggi nella sua abitazione dalla polizia gallese per “reati relativi all’uso illegale di uniformi militari” dopo che il ministero della Difesa aveva avviato un’indagine sull’accaduto.

Quella sfilza di medaglie sul petto

Erano stati alcuni reduci a scoprire l’inganno e a denunciarlo una volta che le immagini dell’evento sono state pubblicate online. A destare sospetti era soprattutto quella sfilza di 12 medaglie, ovviamente false, che portava al petto.

Come ha rivelato il Times, Carley ha un passato da impostore in divisa: è riuscito a intrufolarsi ad almeno altri tre eventi militari vestito da alto ufficiale della Royal Navy, oltre a molte cene private, dove ha millantato una lunga carriera nella marina in realtà inesistente.