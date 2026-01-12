Nei giorni scorsi, il tribunale di Zwolle, nei Paesi Bassi, ha deciso di annullare un matrimonio a causa del discorso nuziale, che, a quanto pare, è stato scritto con l’aiuto di ChatGPT. La cerimonia, infatti, è stata officiata con un testo redatto dall’intelligenza artificiale, che però ha omesso alcuni passaggi e riferimenti richiesti dal Codice civile. I fatti risalgono allo scorso aprile, quando la coppia ha chiesto a un conoscente di celebrare il loro matrimonio come ufficiale di stato civile per un giorno. Nei Paesi Bassi questa pratica è consentita a determinate condizioni, tra cui la presenza di un vero ufficiale di stato civile del comune.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza del tribunale di Zwolle, la coppia per il loro matrimonio desiderava una cerimonia informale e così il loro conoscente ha scritto il testo utilizzando ChatGPT. I due sono stati dichiarati dunque “marito e moglie”, ma il tribunale ha stabilito che la cerimonia nuziale non era conforme alla legge.

Matrimonio annullato

“Il discorso nuziale dimostra che l’uomo e la donna non hanno reso la dichiarazione richiesta dall’articolo 1:67, paragrafo 1, del Codice civile olandese”. L’articolo stabilisce infatti che i futuri sposi dichiarano di adempiere a tutti gli obblighi legali relativi al matrimonio. Nella sentenza, riportata dai media olandesi, si legge: “Di conseguenza il matrimonio tra l’uomo e la donna non è stato legalmente riconosciuto. Ciò significa che il certificato di matrimonio è stato erroneamente registrato all’anagrafe”.

La coppia si è poi difesa considerando quest’errore al di fuori del loro controllo, accusando l’ufficiale di stato civile presente di non averglielo fatto notare durante la cerimonia. La coppia ha infine chiesto al tribunale di mantenere la data ufficiale del matrimonio, questo per evitare un “significativo impatto emotivo”. I giudici, però, si sono dimostrati intransigenti: “Il tribunale comprende l’importanza della data del matrimonio sul certificato per l’uomo e la donna, ma non può ignorare la legge”.