Roman Novak e la moglie Anna, coppia russa residente a Dubai, sono stati rapiti durante un viaggio nella zona di Hatta, ai confini con l’Oman. I due, conosciuti per la loro vita lussuosa e l’ostentazione di ricchezza sui social, avevano lasciato la città per una breve vacanza. Il loro autista li aveva accompagnati nei pressi di un sito turistico, dove avrebbero dovuto incontrare un’altra auto. Da quel momento, di loro si sono perse le tracce. Poche ore dopo, un messaggio inquietante inviato dal telefono di Novak segnalava che l’uomo era “bloccato al confine” e chiedeva con urgenza denaro. Poi, il silenzio assoluto.

Le indagini e la scoperta dei resti

Le autorità emiratine hanno avviato un’indagine complessa, riuscendo a tracciare i cellulari della coppia. I dispositivi risultavano attivi in località molto distanti tra loro: Hatta, il territorio omanita e perfino Città del Capo. Gli investigatori hanno presto capito che si trattava di un depistaggio orchestrato dai rapitori. Il caso ha preso una svolta drammatica con il ritrovamento dei resti di Roman e Anna nel deserto. Le successive indagini internazionali hanno portato all’arresto, in Russia, di tre sospettati: due ex soldati reduci dalla guerra in Ucraina e un ex poliziotto diventato trafficante di droga.

La truffa e la vendetta finale

Dietro al duplice omicidio si nascondeva una rete di inganni. Roman Novak aveva truffato decine di investitori in Asia e Medio Oriente, promettendo guadagni facili in criptovalute inesistenti. La sua reputazione di uomo d’affari carismatico e il suo stile di vita ostentato lo avevano reso noto negli ambienti finanziari di Dubai. Quando la truffa è crollata, Novak è finito nel mirino di chi aveva perso ingenti somme. I rapitori, convinti che possedesse ancora un “tesoro digitale”, lo hanno sequestrato per ottenere l’accesso alla sua cripto-cassaforte. Ma, trovandola vuota, hanno deciso di eliminarlo insieme alla moglie. L’arresto dei colpevoli ha chiuso un caso che rivela il lato oscuro della Dubai dei falsi milionari e dei soldi virtuali.