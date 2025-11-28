Nel 2022 alti ufficiali tedeschi hanno elaborato a Berlino un piano segreto per una possibile guerra con la Russia. Oggi, secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, quel progetto – l’Operation Plan – è vicino all’attuazione. Il documento, 1.200 pagine classificate, dettaglia come fino a 800.000 soldati tedeschi, statunitensi e di altri Paesi Nato verrebbero spostati verso est fino alla linea del fronte, indicando porti, fiumi, ferrovie, strade, nonché modalità di rifornimento e protezione. I funzionari tedeschi prevedono che la Russia possa essere pronta ad attaccare la Nato nel 2029, ma una serie di episodi di spionaggio, sabotaggi e intrusioni nello spazio aereo europeo – molti attribuiti a Mosca – suggerisce che potrebbe muoversi prima.

Un eventuale cessate il fuoco in Ucraina, osservano gli analisti, libererebbe risorse utili al Cremlino per preparare un’azione contro membri dell’Alleanza. Gli autori del piano sostengono che rafforzare la resilienza europea sia essenziale: aumenterebbe le possibilità di vittoria e renderebbe meno probabile il conflitto.

“L’obiettivo è prevenire la guerra chiarendo ai nostri nemici che se ci attaccano, non avranno successo”, ha affermato un alto ufficiale.

L’Operation Plan tedesco riprende molti dei temi affrontati dalla strategia Ue per la mobilità militare, che essenzialmente si pone il problema di come trasportare rapidamente mezzi e truppe da ovest a est, rafforzando al contempo le infrastrutture secondo la logica dual use (cioè con ricadute positive anche per il settore civile).

E ora anche la Francia si muove sulla stessa linea. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato infatti l’istituzione di un servizio nazionale volontario e “puramente militare” della durata di dieci mesi, che coinvolgerà i giovani a partire dall’estate 2026. “In questo mondo incerto, dove la forza fa il diritto e la guerra è una realtà presente, la nostra nazione non ha il diritto di essere impreparata”, ha dichiarato Macron durante una visita a una brigata di fanteria, sottolineando che “l’unico modo per evitare il pericolo è prepararsi”, piuttosto che cedere alla paura.