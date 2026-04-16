In preda al delirio a seguito dell’abuso di stupefacenti, un uomo di 43 anni ha cercato di sgozzare il suo cane. L’animale viveva insieme a lui e ha reagito, mordendolo e costringendolo a scappare. L’episodio si è verificato il pomeriggio dello scorso 12 aprile nel quartiere San Mauro, a Pavia. Il padrone è stato soccorso e portato in ospedale in condizioni non gravi. Il cane è stato operato d’urgenza in clinica veterinaria, dove è stato preso in cura.

Come si legge su La Provincia Pavese, l’uomo sarebbe un consumatore abituale di droghe sintetiche e avrebbe usato una lama per cercare di sgozzarlo. “La mia missione era salvare il mondo, l’ho fatto per quello”, avrebbe detto il 43enne per giustificare il suo gesto, spiegando poi che “non potendo fare un sacrificio umano” avrebbe optato per il cane. Per il 43enne potrebbe scattare la denuncia.