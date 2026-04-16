Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano, che – secondo quanto dichiarato – dovrebbe entrare in vigore giovedì alle 17 (ora della costa orientale degli Stati Uniti).

“Ho appena avuto eccellenti conversazioni con il molto rispettato presidente Joseph Aoun, del Libano, e con il primo ministro Bibi Netanyahu, di Israele. Questi due leader hanno concordato che, per raggiungere la pace tra i loro Paesi, avvieranno formalmente un cessate il fuoco di 10 giorni a partire dalle 17:00 EST”, ha scritto Trump su Truth Social.

Il presidente statunitense ha inoltre affermato di aver incaricato il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, insieme al presidente dei capi di stato maggiore congiunti Dan Razin’ Caine, di collaborare con Israele e Libano per arrivare a una “pace duratura”.

Secondo quanto riportato, Israele e Libano avrebbero tenuto all’inizio della settimana a Washington i primi colloqui diretti dopo decenni di assenza di contatti ufficiali.