La Corte Costituzionale del Sudafrica ha stabilito che i mariti potranno assumere il cognome delle proprie mogli, dichiarando incostituzionale una norma considerata discriminatoria e retaggio dell’epoca coloniale. La decisione nasce dal ricorso di due coppie che avevano contestato l’obbligo imposto dalla legge attuale, secondo cui solo le donne devono cambiare cognome dopo il matrimonio.

Henry van der Merwe si era visto infatti negare la possibilità di adottare il cognome della moglie, Jana Jordaan, mentre Andreas Bornman non poteva aggiungere al proprio quello della moglie, Donnelly. Entrambi hanno sostenuto che la normativa violasse i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione post-apartheid, trovando accoglimento nella sentenza. La Corte ha ricordato che in molte culture africane le donne conservano il proprio cognome anche dopo le nozze e i figli portano spesso il nome del clan materno, tradizione interrotta dall’arrivo dei colonizzatori europei e dall’imposizione di modelli occidentali. Il Parlamento di Cape Town dovrà ora modificare la legge sui registri di nascita e morte per adeguarla alla nuova pronuncia.