Nuova giornata di emergenza incendi nel Sud Italia, dove le alte temperature e il vento hanno alimentato numerosi roghi. La situazione più critica si è registrata sul Gargano, in provincia di Foggia, dove un vasto incendio divampato nelle campagne di Peschici, tra Baia di Manaccora e le aree costiere, ha costretto le autorità a evacuare circa 400 turisti. Molti sono stati trasferiti via mare grazie alle imbarcazioni della Guardia Costiera, mentre altri hanno lasciato autonomamente la zona in auto o a bordo degli autobus delle Ferrovie del Gargano.

L’intervento di quattro Canadair e di un elicottero ha permesso di contenere il fronte del fuoco, che si è progressivamente spostato verso le aree collinari, lontano dai centri abitati. Secondo la Prefettura di Foggia, il costante impiego dei mezzi aerei ha evitato conseguenze più gravi per la popolazione e le strutture turistiche, mentre le operazioni di spegnimento e monitoraggio sono proseguite per tutta la giornata.

Molise, Sicilia e Calabria ancora sotto assedio

L’emergenza ha interessato anche il Basso Molise, dove le fiamme hanno minacciato campeggi e stabilimenti balneari nella zona di Campomarino. I vigili del fuoco, supportati da Canadair e squadre giunte anche dall’Abruzzo, sono riusciti a domare gli incendi. Ventuno anziani ospiti di una Rsa sono stati trasferiti in via precauzionale, mentre un agente di polizia è rimasto intossicato durante le operazioni di evacuazione. I roghi hanno inoltre provocato pesanti disagi alla circolazione ferroviaria, con circa 500 passeggeri bloccati nella stazione di Termoli prima del trasferimento su autobus sostitutivi.

L’allerta resta elevata anche in Sicilia, dove nel Palermitano diversi incendi hanno interessato il territorio di Torretta e la strada statale 120, rendendo necessaria l’evacuazione preventiva di alcune abitazioni. In Calabria, invece, un vasto rogo a Cirò Marina ha già distrutto circa 100 ettari di vegetazione, con Canadair, Protezione civile e vigili del fuoco ancora impegnati per contenere le fiamme.

Disagi anche a Roma, continua il monitoraggio

L’ondata di incendi non ha risparmiato nemmeno il Lazio. A Roma un vasto rogo è divampato nella zona Laurentina, a ridosso del Grande Raccordo Anulare, provocando la chiusura temporanea del tratto compreso tra gli svincoli Laurentina e Pontina in entrambe le direzioni. Le fiamme hanno raggiunto l’area vicina agli uffici della Motorizzazione civile, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

Le autorità continuano a monitorare con attenzione la situazione in tutte le aree interessate, mentre le elevate temperature e il vento mantengono alto il rischio di nuovi focolai. La Protezione civile e i vigili del fuoco restano impegnati senza sosta per mettere in sicurezza il territorio e limitare i danni ambientali e alle infrastrutture.