Una tragedia ha sconvolto la notte milanese poco dopo la mezzanotte, quando un incendio ha devastato un appartamento in viale Abruzzi 64. Sueli Leal Barbosa, una donna di 48 anni di origine brasiliana, si è lanciata dalla finestra del suo alloggio al quarto piano nel disperato tentativo di sfuggire alle fiamme. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno trovato l’abitazione completamente avvolta dal fuoco, con le finestre già esplose per il calore intenso e le fiamme che si alzavano per metri.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Secondo le testimonianze dei vicini, Sueli era sola in casa al momento dell’incendio. Alcuni l’hanno vista lanciarsi nel vuoto dal lato del cortile interno, presa dal panico. Sembra che la donna, infermiera, fosse sposata e abitasse da tempo nello stabile.

Si indaga anche sul marito

Le cause dell’incendio restano ancora da accertare. Gli inquilini del palazzo sono stati evacuati a scopo precauzionale, ma solo dodici appartamenti, quelli più vicini all’origine del rogo, sono rimasti inagibili. Due persone sono state ricoverate in codice verde.

Secondo quanto riferito da alcuni condomini, nella serata precedente c’era stata una lite accesa tra Sueli e il marito, un uomo di 45 anni, anch’egli brasiliano. Al momento dell’incendio l’uomo non si trovava in casa, ma è stato rintracciato successivamente in un bar nelle vicinanze e portato in Questura per essere interrogato. Un dettaglio inquietante emerso dai primi accertamenti è che la porta dell’appartamento sarebbe stata chiusa a chiave dall’esterno, fatto che alimenta sospetti e ipotesi che gli inquirenti stanno vagliando con attenzione.