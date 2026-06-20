Una turista italiana è morta nell’incendio che ha devastato il resort Viva Dominicus Beach di Bayahibe, nella Repubblica Dominicana. La conferma del decesso è stata comunicata dalle autorità di Santo Domingo all’ambasciatore d’Italia, come riferito dalla Farnesina.

La vittima è Francesca Valentino, originaria di Caserta, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni e madre di due bambine. La donna aveva vissuto per diversi anni proprio nella Repubblica Dominicana, a Santo Domingo, prima di rientrare in Italia, dove aveva aperto un bed & breakfast nel Casertano.

La prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia insieme agli altri ospiti evacuati dall’hotel quando sarebbe stata colta da una grave crisi respiratoria. La 46enne avrebbe perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio a causa di una densa nube di fumo proveniente dall’area interessata dall’incendio. Trasportata d’urgenza in ospedale con un’auto privata, per lei non c’è stato nulla da fare.

L’ambasciatore italiano ha raggiunto la struttura sanitaria dove ha incontrato il marito della vittima, offrendo assistenza e supporto attraverso il personale diplomatico e i referenti del resort. Nel rogo sono rimaste ferite altre nove persone.

Prosegue intanto l’attività di verifica e assistenza ai connazionali coinvolti nell’emergenza. Sul posto sono intervenuti anche il capo della Protezione civile dominicana e due ministri del governo, che hanno partecipato a riunioni operative con l’ambasciata italiana e i responsabili della struttura turistica.

Secondo le autorità locali, circa 1.700 turisti sono stati evacuati dall’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma i primi rilievi indicano che il forte vento avrebbe favorito la rapida propagazione delle fiamme tra le coperture in paglia del resort. Al momento non risultano altre vittime collegate direttamente o indirettamente al disastro.