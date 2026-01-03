Un vasto blackout sta interessando Berlino, dove un’interruzione di energia elettrica coinvolge circa 45.000 appartamenti e oltre duemila attività commerciali. A comunicarlo è stata l’Agenzia per la rete elettrica della capitale tedesca, precisando che l’origine del disservizio è un incendio divampato su un ponte che attraversa il Teltowkanal, nei pressi della centrale elettrica di Lichterfelde.

L’allarme è scattato intorno alle sei del mattino. Le fiamme hanno danneggiato diversi cavi elettrici. L’incendio è stato spento, ma i danni alla rete restano significativi e stanno impedendo il ripristino immediato della fornitura. “Al momento non è noto quando sarà possibile riattivare la fornitura di energia elettrica”, ha riferito una portavoce della polizia berlinese all’ANSA. Secondo la stessa fonte, l’incendio potrebbe essere di “natura dolosa”, ipotesi su cui si stanno concentrando le indagini.

Le conseguenze del blackout sono estese: parte dei mezzi pubblici è ferma o viaggia con forti ritardi, numerosi semafori sono disattivati e diversi esercizi commerciali hanno dovuto chiudere. In molte abitazioni è sospeso anche il riscaldamento, proprio mentre Berlino è avvolta dalla neve. Negli ultimi mesi, nella capitale tedesca si è registrato un aumento di episodi di sabotaggio alle infrastrutture elettriche civili. Incendi a cavi e tralicci hanno già provocato gravi disagi sia alla rete ferroviaria sia alla distribuzione di energia, alimentando l’allarme sulla sicurezza delle strutture strategiche.