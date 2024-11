A Bengaluru, in India, un 32enne è morto dopo aver accettato la sfida, proposta dai suoi amici, di sedersi su una scatola di fuochi d’artificio. A raccontare la vicenda, avvenuta venerdì scorso, è il quotidiano The Hindu.

La storia

Il giornale racconta che l’uomo, Shabari Murugesh, aveva deciso, per scommessa, di sedersi sopra una scatola piena di petardi. Se fosse sopravvissuto, si legge, il 32enne avrebbe vinto un risciò. Purtroppo, per lui, le cose non sono andate bene. Gravemente ferito a causa dell’esplosione dei fuochi, Murugesh è stato soccorso dai vicini di casa e trasportato immediatamente in ospedale, ma, nonostante i tentativi di salvarlo, è morto dopo poche ore.

Intervistato dal giornale indiano, il vice commissario di polizia Lokesh Bharamappa Jagalsar ha dichiarato che la vittima e i suoi amici erano ubriachi al momento dell’incidente. La madre del 32enne ha ora denunciato gli amici per omicidio colposo.