La lotta scudetto alza la tensione tra Napoli e Inter si va allo scontro totale: possibile lite tra le due società, ecco cosa è successo

È la sera dello scudetto o poco ci manca. Potrà anche non arrivare il verdetto definitivo, ma certo Inter-Lazio e Parma-Napoli daranno una risposta importate sulla lotta per il titolo. Gli azzurri si presentano con un punto di vantaggio, ma anche con le gambe che ‘tremano’ dopo il pareggio casalingo contro il Genoa: bonus sfruttato e nessuna possibilità più di errore per la squadra di Conte.

Dall’altro lato l’Inter vivere una situazione particolare con la corsa tricolore che si è improvvisamente riaperta, ma anche la consapevolezza che tra due settimane ci sarà la Partita, cioè la finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Continuare a tenere vive le speranze, senza però andare fuori giri è un imperativo per i calciatori di Inzaghi ed allora questa sera tutto davvero può succedere.

Può succedere anche che Napoli e Inter chiudano le 38 giornate di campionato a pari punti e questo significherebbe spareggio per il tricolore. Un’eventualità che in casa nerazzurra magari sperano di evitare visto che renderebbe ancora più complicato la marcia di avvicinamento alla finale Champions. Anche per questo in Lega Serie A sono in corso contatti costanti per decidere come programmare l’ultima giornata di campionato e quando, eventualmente, inserire lo spareggio.

Napoli e Inter, lite per lo spareggio: cosa può succedere

L’Inter ha un’idea chiara: anticipare a giovedì le sfide dell’ultima giornata (Como-Inter e Napoli-Cagliari, da vedere se i sardi saranno già salvi o si dovranno riprogrammare tutte le partite coinvolti nella lotta per non retrocedere) e fissare tra domenica e massimo lunedì l’eventuale spareggio.

Un’idea che non piace molto al Napoli e che porterebbe le due società a scontrarsi per trovare il giusto incastro. Senza dimenticare la questione stadio: regolamento alla mano, dovrebbe essere San Siro ad ospitare l’eventuale sfida scudetto, ma questo per questioni di ordine pubblico non sarebbe possibile. Ecco farsi strada l’idea dello stadio Olimpico e di Roma, come già accade per la finale di coppa Italia.

Intanto però c’è da pensare al campo che potrebbe rendere inutili tutte queste polemiche sull’eventuale spareggio. Un arrivo a pari punti è ipotesi possibile, ma non così facile da realizzarsi e Napoli e Inter hanno nelle loro mani la possibilità di chiudere tutto nelle due prossime partite.