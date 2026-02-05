A Ghaziabad, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, tre sorelline di 16, 14 e 12 anni si sono lanciate dal balcone dell’appartamento al nono piano in cui vivevano con i genitori. La tragedia si è consumata intorno alle due del mattino in una torre residenziale del complesso Bharat City. Le tre ragazze sono state soccorse da un’ambulanza e trasportate in un ospedale di Loni, dove sono state dichiarate morte a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Secondo quanto riportato dalla polizia ai media locali, le adolescenti erano fortemente attratte dalla cultura pop coreana e partecipavano a giochi di ruolo e sfide online, trascorrendo gran parte del tempo isolate nelle loro stanze.

“Chiuse in casa da due anni”

Il padre delle ragazze ha poi dichiarato che le figlie, da ormai due anni, avevano praticamente abbandonato la scuola, trascorrendo la maggior parte del tempo chiuse in casa. “Una cosa del genere non dovrebbe accadere a nessun genitore o a nessun bambino. Non ero a conoscenza del gioco, altrimenti non le avrei mai lasciate giocarci”, ha riferito il padre delle ragazze. A quanto pare i genitori avevano tentato più volte di limitare l’uso dello smartphone, senza riuscire però a interrompere il forte legame delle figlie con il mondo digitale. Secondo le prime ricostruzioni, negli ultimi giorni avrebbero vissuto un grande disagio emotivo, legato anche all’impossibilità di continuare a guardare contenuti.

La polizia ha poi confermato che le circostanze esatte della tragedia sono ancora in fase di accertamento. Le restrizioni imposte dai genitori, come spiegato dal vicecommissario Nimish Patel, potrebbero aver avuto un ruolo nella vicenda. Patel ha poi sottolineato che tutti gli aspetti devono essere ancora chiariti. Gli investigatori stanno infatti ascoltando testimoni e analizzando i dispositivi elettronici delle ragazze per comprendere meglio eventuali dinamiche e responsabilità.